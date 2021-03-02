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Dünya Biden'a skandal Türkiye mektubu!
Dünya

Biden'a skandal Türkiye mektubu!

ABD Temsilciler Meclisinde Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden 170 vekil, Joe Biden'a bir mektup yazdı. Mektupta Türkiye hedef alınarak Ankara'ya baskı uygulanması gerektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 11:06:00 -
Biden'a skandal Türkiye mektubu!

ABD'de yeni yönetim, Türkiye'ye yönelik dostane tutumdan uzak adımlarla yaklaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 54 senatörün imzasıyla Başkan Joe Biden'a gönderilen mektubun bir benzeri de Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderildi.

ABD Temsilciler Meclisinde Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden 170 vekil, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup göndererek Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye baskı uygulaması çağrısında bulundu.

Baskı çağrısı

Kamuoyuna yeni yansıyan 26 Şubat tarihli mektupta NATO müttefiki Türkiye'nin uzun yıllardır ABD'nin önemli bir partneri olduğuna, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin ilişkilerin gerildiğine işaret edildi.

Mektupta, "Stratejik müttefik olarak kalmak ABD ve Türkiye'nin karşılıklı çıkarına olsa da, bu ilişkilerin onarılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin davranışını değiştirmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

İkinci mektup skandalı 

Mektupta imzası bulunanlar arasında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat partili Başkanı Gregory Meeks ve Meclis'in kıdemli üyelerinden Cumhuriyetçi Mike McCaul de yer alırken temsilciler meclisinden 170 üye de skandal mektubu üslenenler arasında yer aldı.

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Yorumlar

Mustafa

Onlar dışarıdan chp ve yandaşları içeriden ne yaparlarsa yapsınlar. Allah ın dediği olur.
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dürüst

Dünya da birkaç ülkenin dışında bizler hakkında iyi niyet besleyen batılı ülke yok gibidir,ABD den iyi bir beklenti ise asla mümkün değildir,ABD nin varoluş -kuruluş ilkelerine aykırıdır.
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