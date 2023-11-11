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Gündem Biden'a partisinden İsrail tepkisi
Gündem

Biden'a partisinden İsrail tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-11-11 07:17:00 -
Biden'a partisinden İsrail tepkisi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, İsrail'e verdiği destek nedeniyle Amerikan Başkanı Joe Biden'a partisinden tepki gösterenlerin sayısı artıyor. Bir ankete göre, son dönemde Biden'ın İsrail-Filistin politikasını onaylayan demokratların oranı düştü.

İsrail'in Gazze bölgesine saldırıları devam ederken, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın İsrail hükümetine büyük destek vermesi Demokrat Partilileri ikiye böldü.

Associated Press-Norc Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin anketine göre, demokratların neredeyse yarısı, Biden'ın bu saldırılar ve çatışmalar karşısındaki konumunu onaylamıyor.

Anket sonuçlarında, demokratlar arasında Biden'ın tavrını onaylamayanların oranı yüzde 40'tan yüzde 46'ya çıkarken, onaylayanların oranı yüzde 57'den yüzde 50'ye düştü.



Amerikan Başkanı, gelen eleştiriler ve tepkiler üzerine son günlerde İsrail'e insani duraklama kararı alması yönünde çağrılar yaptı. “Acıyı dindirme fırsatınız varsa bunu yapmalısınız. Eğer yapmazsanız dünya gözünde güvenirliğinizi kaybedersiniz.”

İsrail'in saldırılardaki gidişatın Biden'ın yeni dönemde tekrar seçilme çabasını karmaşık hale getirebileceği belirtiliyor.


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