Biden zafer konuşmasını yaptı! Önceliğini açıkladı

Joe Biden sahneye çıkmadan önce ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olan Kamala Harris önemli mesajlar vererek, yeni başkanı kürsüye çağırdı.

Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Halkımız konuştu, bize çok net ve ikna edici bir zafer verdiler. Tarihimizdeki en fazla oyla aldık bunu, tam 74 milyon oy.

Beni şaşırttı bu durum. Bu akşam her tarafta öyle bir mutluluk gördük ki, daha iyi bir yarın için.

Karşınızda bana verdiğiniz güvenle, bölmeye değil birleştirmeye odaklanacak bir başkan olacağıma ve bütün kalbimle çalışacağıma söz veriyorum. Bence Amerika bundan ibaret. Bu makama gelmek istememin sebebi Amerika’nın ruhunu yeniden inşa etmek, orta sınıfı güçlendirmek ve bizi birleştirmek.

Milyonlarca Amerikalı bu vizyon için oy verdi. Bu, çağımızın görevi. Ben Jill’in eşiyim ve bitmeyen desteği olmasa burada olmazdım, bütün ailem benim kalbim. Jill bir anne, bir öğretmen, hayatını eğitime adamış birisi, o öğretmenin ta kendisi. Bütün Amerikalı öğretmenler için harika bir gün. Jill çok iyi bir First Lady olacak.

Fantastik bir başkan yardımcısıyla çalışacağım. İlk siyah ve Güney Asyalı kadın başkan yardımcısı. Bana bunun imkansız olduğunu söylemeyin. Çoktan vakti gelmişti.

Bir kez daha Amerika evrensel ahlaka döndü. Bütün gönüllüler, bu salgının ortasında seçim için çalışanlar, özel bir teşekkürü hak ediyorsunuz.

Oluşturduğumuz koalisyon daha önce görülmemiş şekilde zengin. Kampanyamızın en zor dönemlerinde Afrikan-Amerikan topluluk yine benden desteğini esirgemedi.

Bu kampanyanın Amerika gibi gözükmesini istedim ve bunu başardık. Trump’ı anlıyorum ben de birkaç kere yenildim ama şimdilik birbirimize bir şans verelim.

Artık sert söylemleri bırakalım, birbirimize bakalım. Rakiplerimize düşman muamelesi yapmayı bırakmalıyız, onlar da Amerikalı. İncil belli dönemlerden bahseder; inşa etme dönemi, ekme-biçme dönemi ve iyileşme dönemi vardır. Şimdi iyileşme dönemindeyiz.

Amerikalılar bizi göreve çağırdı, hakkaniyetin ve umudun gücünü toplamamız için. Virüse karşı savaş, demokrasiyi koruma savaşı. Önce salgını kontrol altına almalıyız.

Ben gururlu bir Demokrat’ım ama Amerikan başkanı olarak yöneteceğim. Bana oy vermeyenlere karşı, birbirimizi şeytanlaştırma dönemini bitirelim, tam şimdi bitsin. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olarak iş birliği yapmaya karar verebiliriz. Bize verilen yetkinin bir parçası da bu, şu anda kongreye sesleniyorum, siz de benimle bu kararı verin.

Irkı inancı kimliği ne olursa olsun, Amerika her zaman kırılma noktalarıyla tanımlandı. J.F.K. 1960’da söz verdi yeni bir cephe açmaya ve Obama 12 yıl önce geldiğinde evet yapabiliriz dedi.

Yine bir kırılma noktasındayız ve yine bir fırsat var önümüzde. Uzun süredir bu ülkenin ruhuna ilişkin yürüttüğümüz savaştan bahsediyorum, bu ruhu kazanmalıyız.

Her zaman şuna inandım, Amerikalılar’ı tanımlarken şunu anlıyorum; imkanlar, olasılıklar, herkese fırsat verilmeli.

Hastalıkları iyileştiren, pes etmeyen, boyun eğmeyen bir Amerika’ya inanıyorum. Her zaman bizim iyi bir halk olduğumuzu söylüyorum, daha önce birlikte olduğumuzda başaramadığımız bir şey olmadı. Kampanyanın son günlerinde düşünmeye başladım, özellikle hayatını kaybeden oğlumu düşündüm. Milyonlarca Amerikalı bu virüs yüzünden bir sevdiğini kaybetti. Umarım kendinizi en kısa sürede rahatlatırsınız.

İnanmak istediğimiz, birleşmiş ve iyileşmiş bir ülke olalım. Tıpkı dedemin söylediği gibi “Joe inanmaya devam et” ve anneannemin karşılığı “İnanmak yetmez, inancı yaymalısın”.

Tanrı Amerika’yı kutsasın.