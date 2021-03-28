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Dünya Biden yönetiminin son hamlesi açıklandı
Dünya

Biden yönetiminin son hamlesi açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden yönetiminin "aşı pasaportu" üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 23:44:00 -
Biden yönetiminin son hamlesi açıklandı

Washington Post gazetesinin haberine göre, aşı pasaportu girişimi ABD Başkanı Joe Biden'ın hayatın temmuzda normale döneceği sözünün ardından hız kazandı.

Washington Post gazetesine Biden yönetiminin söz konusu girişimi konusunda bilgi veren yetkililer, ücretsiz olması beklenen aşı pasaportlarının akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden kullanabileceğini, akıllı telefona erişimi olmayanların ise basılmış aşı pasaportları taşıyabileceğini söyledi.

Öte yandan veri gizliliği gibi bazı sorunlarla da karşı karşıya olan yetkililer, sahte aşı pasaportu üretimini engellemek ve kolayca siber saldırıya uğramayacak bir sistem geliştirmek istediklerini ifade etti.

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