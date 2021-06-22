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Dünya Biden yönetimi 55 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlayacak
Dünya

Biden yönetimi 55 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlayacak

ABD'de Joe Biden yönetimi, dünyayla paylaşacakları 55 milyon doz koronavirüs aşısının nasıl dağıtılacağına ilişkin planı ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 05:54:00 -
Biden yönetimi 55 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlayacak

Haziran sonuna kadar 80 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşacaklarını duyuran ve 25 milyon doz aşının dağıtım planını ay başında açıklayan Biden yönetimi, geri kalan 55 milyon doz için olan planı bugün açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu 55 milyon doz aşının yüzde 75'i Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX), yüzde 25'i ise ihtiyaç sahibi ülkelere dağıtılacak.

COVAX programındaki yaklaşık 41 milyon doz aşının yaklaşık 14 milyonu, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine verilirken, yaklaşık 16 milyonu aralarında Bangladeş, Afganistan ve Pakistan'ın da bulunduğu Asya ülkelerine gönderilecek.

Afrika'ya ise COVAX kapsamında yaklaşık 10 milyon doz aşı bağışlanacak.
COVAX dışında kalan yaklaşık 14 milyon doz aşı da Irak, Batı Şeria, Gazze, Moldova, Bosna-Hersek gibi 'bölgesel öncelik olan ve ihtiyaç sahibi' ülkelere bağışlanacak.

Biden yönetimi haziranda dağıtılması planlanan 80 milyon doz Kovid-19 aşısının 25 milyon dozluk ilk kısmının dağıtım planını 3 Haziran'da kamuoyu ile paylaşmıştı.

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