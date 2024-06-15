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Medya Biden, virüs yemiş bilgisayar gibi çöktü! Belki de sistem güncellemesi yapıyordu
Medya

Biden, virüs yemiş bilgisayar gibi çöktü! Belki de sistem güncellemesi yapıyordu

Yeniakit Publisher
2024-06-15 15:25:00 -
Biden, virüs yemiş bilgisayar gibi çöktü! Belki de sistem güncellemesi yapıyordu

Mevlüt Tezel, Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki bir konserde yaşadığı ilginç anı yazdı. Biden'ın, etrafındakiler dans ederken 40-50 saniye hareketsiz kalmasını "Virüs yemiş bilgisayar gibi çöktü" diyerek esprili bir şekilde ele alan Tezel, ABD Başkanı'nın son zamanlardaki garip davranışlarını hatırlatarak, bu durumun Amerikan halkı için bir tercih meselesi olduğunu belirtti. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Mevlüt Tezel, Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki bir konserde yaşadığı ilginç anı yazdı. Biden'ın, etrafındakiler dans ederken 40-50 saniye hareketsiz kalmasını "Virüs yemiş bilgisayar gibi çöktü" diyerek esprili bir şekilde ele alan Tezel, ABD Başkanı'nın son zamanlardaki garip davranışlarını hatırlatarak, bu durumun Amerikan halkı için bir tercih meselesi olduğunu belirtti. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: 

"Ulusal Özgürlük Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen konserde ABD Başkanı Joe Biden, etrafındakilerin dans edip, ritmik hareketler yaptığı sırada 40-50 saniye hareketsiz kaldı.

Virüs yemiş bilgisayar gibi çöktü Başkan.

Belki de sistem güncellemesi yapıyordu!
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Kasım ayında Amerikan halkının hayali arkadaşlarıyla tokalaşan, bazen donup kalan Biden ile Donald Trump arasında seçim yapmak zorunda kalmasına ne demeli?"

 

 

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