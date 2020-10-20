Biden ve Trump'ın tartışması için yeni kurallar getirildi

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat başkan adayı Joe Biden arasında 29 Eylül'de yapılan ilk televizyon tartışmasında, tarafların birbirlerinin ve moderatörün sözünü kestiği anların yol açtığı rahatsızlığın ardından, Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD) 22 Ekim'deki tartışma için yeni kuralları açıkladı.

Yeni kurallara göre, 90 dakika sürecek tartışma 15 dakikalık dilimlere ayrılacak ve 6 konu başlığı olacak.

Adaylara her konu başlığının ardından verilen 2'şer dakikalık açılış konuşması sırasında diğer adayın mikrofonu kapalı tutulacak.

Bunun yanında, 15'er dakikalık bölümler karşılıklı atışma şeklinde devam eder, kalan zamanda da adaylar birbirinin sözünü keser ya da gereksiz müdahalede bulunursa, kesintiye uğrayan süre kadar karşıdaki adaya ek süre verilecek.