Biden ve Trump taraftarları Washington’da kapıştı
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan 3 Kasım başkanlık seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken seçimlere hile karıştırıldığını düşünen Başkan Donald Trump'ın taraftarları bugün Washington’da meydanlara çıkıp yeni başkan seçilen Joe Biden destekçilerine saldırdı.
ABD’nin başkenti Washington'da sabah saatlerinden itibaren değişik gruplar halinde toplanmaya başlayan yüz binlerce Trump taraftarı seçimlerin çalındığını iddia ederek "Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) yürüyüşü" adı altında Trump'a desteklerini herkese ilan ettiler.
Bu arada şehrin çeşitli bölgelerinde yeni başkan seçilen Joe Biden’ın taraftarlarıyla Trump taraftarları karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda Biden destekçileri Trump destekçileri tarafından yaralandı.