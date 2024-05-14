Biden ve Putin'i geride bıraktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevilen lider oldu

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünce Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da "Batı Balkanlar Bölge Anketi" düzenlendi.

Ankette, söz konusu ülke vatandaşlarına, "Bugün ülkenizin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Hükümetin ele alması gereken en önemli öncelik hangi sorun olmalıdır?" ve "Aşağıdaki dünya ve bölge liderlerinden hangisi hakkında olumlu görüşleriniz var?" gibi sorular yöneltildi.

Ankete katılan vatandaşların çoğu, ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun ve hükümetin ele alınması gereken en önemli önceliğin, "ekonomik şartlar ve hayat pahalılığı" olduğunu dile getirdi.

En beğenilen lider Erdoğan oldu

Arnavutluk'ta ankete katılan vatandaşların yüzde 71'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu görüşlere sahip olduklarını kaydederken, ABD Başkanı Joe Biden yüzde 64 ile ikinci, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bosna Hersek'te aynı soruya cevap verenlerin yüzde 61'i Erdoğan hakkında olumlu düşünürken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi, yüzde 37'lerde kaldı.

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Karadağ'da da Erdoğan yüzde 56'lık oranla ilk sırada yer alırken, Putin yüzde 50 ile ikinci, Şi ise yüzde 46 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kuzey Makedonya'da ise Erdoğan, en beğenilen lider olarak yüzde 66 ile yine ilk sırada yer alırken onu yüzde 49 ile Putin, yüzde 37 ile Biden ve yüzde 35'le Şi izledi.

Sırbistan'da en beğenilen liderin yüzde 80 ile Putin olduğu görülürken, Şi'nin yüzde 73 ile ikinci sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 41 ile üçüncü sırada bulunduğu görüldü.

Kosova'da ise Biden yüzde 85 ile, en beğenilen liderler sıralamasında ilk sırada yer alırken Erdoğan yüzde 82 ile ikinci oldu.

Ankete, Arnavutluk'tan 1216, Bosna Hersek'ten 1225, Kuzey Makedonya'da 1220, Karadağ'dan 1036, Sırbistan'dan 1238 ve Kosova'dan 1203 kişinin katıldığı bildirildi.