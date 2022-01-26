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Dünya Biden ve Katar Emiri arasında kritik görüşme
Dünya

Biden ve Katar Emiri arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Aralık'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ve bölgesel birçok konuyu ele alacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 05:44:00 -
Biden ve Katar Emiri arasında kritik görüşme

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 31 Aralık'ta Emir Şeyh Sani'yi Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle beklediğini bildirdi.

Biden ve Al Sani'nin ikili ve bölgesel birçok konuyu görüşeceklerini belirten Psaki, bunların arasında Körfez ile Orta Doğu'nun güvenliği ve refahının artırılması, küresel enerji kaynaklarının istikrarının sağlanması, Afganistan halkının desteklenmesi ile ABD ve Katar arasında ticaret ve yatırım iş birliğinin artırılması konuları olduğunu aktardı.

Psaki açıklamada, "Biden, ABD vatandaşlarının, oturum sahiplerinin ve Afgan ortaklarımızın Afganistan'dan güvenli transitini sağlama çabalarından dolayı Al Sani'ye teşekkür edecek." bilgisini paylaştı.

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