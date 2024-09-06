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Dünya Biden tüm suçlamaları kabul etti!
Dünya

Biden tüm suçlamaları kabul etti!

Yeniakit Publisher
2024-09-06 08:51:00 -
Biden tüm suçlamaları kabul etti!

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 1.4 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan federal vergi davasında kendisine yöneltilen 9 suçlamanın tamamını kabul etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın 1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlandığı federal vergi davasında flaş bir gelişme yaşandı. Hunter Biden, sürpriz bir kararla dava kapsamında kendisine yönetilen 9 suçlamanın tamamını kabul etti. Biden'ın 17 yıla kadar hapis ve 450 bin dolara kadar para cezası alabileceğini söyleyen Los Angeles Federal Mahkemesi Yargıcı Mark Scarsi, kararın 16 Aralıkta verileceğini açıkladı.

Ceza davalarında suçunu kabul eden sanıkların savcılarla anlaşarak daha düşük cezalar alabildiği ABD’de, bu yöntemi hakim karşısına çıkmak istemeyen kişilerin tercih ettiği biliniyor. Hunter Biden’ın ise bu yolla 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde babasına ve Demokrat Parti'ye karşı siyasi koz olarak kullanılabilecek detayların haftalar sürecek duruşmalarda ortaya çıkmasını önlemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Daha önce uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ettiği bilinen Hunter Biden, federal vergi davasında uyuşturucu maddeler, hayat kadınları, lüks oteller ve pahalı kişisel eşyalara büyük meblağlar harcadığı halde, 2016'dan 2019'a kadar 1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlanıyor. Hunter Biden hakkındaki suçlamaların babası Joe Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma ile yaptığı işler dahil diğer ticari ilişkilerine de odaklandığı biliniyor.

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