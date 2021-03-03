  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Biden tarih herkese aşı için tarihi açıkladı
Gündem

Biden tarih herkese aşı için tarihi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, mayıs ayının sonuna kadar ellerinde, her Amerikalıya yetecek kadar koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 02:40:00 -
Biden tarih herkese aşı için tarihi açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki Kovid-19 salgınının gidişatı ve aşı çalışmaları hakkında konuştu.

Donald Trump yönetiminin salgını hafife aldığını vurgulayan Biden, "Kovid-19 konusunda bize miras kalan dağınıklığı toparlama yolunda ilerleme kaydediyoruz." ifadesini kullandı.

Biden, dünyanın en büyük ilaç üretim şirketlerinden Merck & Co'nun, Johnson & Johnson'ın hafta sonu onay alan Kovid-19 aşısını üreteceğini kaydetti.

Biden'dan eğitimcilere ve okul çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi çağrısı

Daha önce yaptığı açıklamada temmuz sonuna kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını açıkladıklarını anımsatan Biden, "Şimdi üretim konusunda attığımız adımlar sonucunda mayıs sonuna kadar elimizde her Amerikalıya yetecek kadar aşımız olacak." diye konuştu.

Biden, okulların bir an önce açılması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizerek, "Biz her eğitimcinin, okul çalışanının, ana okulu çalışanının bu ay sonuna kadar en az bir doz aşı olmasını istiyoruz. Bu nedenle de eyaletlere bu çalışma gruplarına öncelik verme çağrısında bulunuyorum." dedi.

Hala herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Tünelin sonunda ışık var ama her şey bitmiş değil. Şimdi gardımızı düşürmenin zamanı değil." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Heyecanlandıran
Medya

Heyecanlandıran "Yavuz Sultan Selim" açıklaması

Yapımcı Halit Arabacı, yaptığı açıklamada Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını beyaz perd..
Milyonları ilgilendiriyor! Bu uygulamayı telefonunuzdan hemen silin
Teknoloji

Milyonları ilgilendiriyor! Bu uygulamayı telefonunuzdan hemen silin

Kötü amaçlı casus yazılımlarını gizlediği gerekçesiyle eleştirilen SuperVPN programı bu kez veri ihlali ile gündeme geldi.
Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar
Gündem

Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar

FETÖ, alçak darbe girişimi sonrası ByLock yüklü telefonları ortadan kaldırma yoluna gidiyor. Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 binden fazla cep..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay