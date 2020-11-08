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Dünya Biden taraftarlarından virüs şov
Dünya

Biden taraftarlarından virüs şov

ABD’de Demokrat Parti’yi destekleyen seçmen, adayları Joe Biden’ın seçimi kazanması sonrası Beyaz Saray önünde toplandı. Yapılan kutlamada koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de, söz konusu görüntüler tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 13:34:00 -

 yeniakit.com.tr  

ABD’de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçiminde kazananın Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden olduğu ilan edildi. Biden, halihazırda 290 delege sayısına ulaştı. Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ise 214 delegede kaldı.

Biden’ın seçimi kazanmasıyla birlikte, Demokrat Parti seçmeni sokağa indi. Yüz binlerce ABD’li, sokaklarda kutlamalara başladı.

Beyaz Saray önünde de binlerce Biden taraftarı toplanarak sloganlar attı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Biden taraftarlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirlerine uymadığı görüldü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kutlama, ülkede belli bir kesimin tepkisine neden oldu.

Biden’ın koronavirüse karşı vaatleri

Joe Biden, seçim sürecinde koronavirüs salgınına karşı “Ulusal Test ve Filyasyon Programı”nı hayata geçireceğini söylemişti. Biden, ABD'nin karşısındaki en acil sorun olan koronavirüs hakkında, ülke genelinde herkese ücretsiz test imkanı sağlama ve ulusal filyasyon programı için 100 bin kişiyi işe almayı planladıklarını belirtmişti. Her eyalette en az 10 test merkezi kurmak istediğini ifade eden Biden, federal kurumlara da federal uzmanlar aracılığıyla daha sıkı ulusal yönergeler yayınlama tavsiyesinde bulunmuştu. Ayrıca Biden, tüm valilerin maske takmayı zorunlu kılması gerektiği görüşünü de dile getirmişti.

Koronavirüse karşı tedbir planlarıyla seçim kampanyası yürüten Biden’ı destekleyenlerin, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak virüse davet çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

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