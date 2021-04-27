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Gündem Biden tamam da HDP’ye neden sessizsin? CHP'den Biden show!
Gündem

Biden tamam da HDP’ye neden sessizsin? CHP'den Biden show!

1915 olayları için ‘soykırım’ diyen ve bu konuda da Türkiye’nin karşısında, dış güçlerin yanında yer alan HDP’ye sessiz kalan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP’nin Ermenilerin soykırım yalanı için ABD Başkanı Joe Biden hakkında suç duyurusunda bulunup, elinin altındaki HDP’ye sessiz kalması, gizli ittifakı bir kez daha açık ederken, bazı kesimlerce şov olarak algılandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:04:00 - 2021-04-27 14:30:24
Biden tamam da HDP’ye neden sessizsin? CHP'den Biden show!

 HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 24 Nisan’da 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada “Soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden hakkında “Nefret ve ayrımcılık” suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 24 Nisan’da 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada “Soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden hakkında “Nefret ve ayrımcılık” suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. ABD Başkanı Biden’a ‘Soykırım’ ifadesi için suç duyurusunda bulunan CHP’li Tanal, aynı ifadeyi kullanan ve Türkiye’ye yüzleşme çağrısı yaparak, Ermeni yalanlarını savunan seçim ortakları HDP’ye tek bir laf edemedi. Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin soykırım yalanını sahiplenmesi ve bunu dile getirmesi sert tepkilere neden olurken, yerel seçimlerde HDP ile gizli ittifak kuran Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti’den herhangi bir tepki gelmedi. Aynı yalan için ABD Başkanı Joe Biden hakkında suç duyurusunda bulunup, elinin altındaki HDP’ye sessiz kalması, gizli ittifakı bir kez daha açık etti.

'HDP'ye suç duyurusu yapmak için izin çıkmadı'

ABD Başkanı Biden'e suç duyurusnda bulunup ittifak halindek oldukları HDP'ye sessiz kalan Mahmut Tanal'ın ikiyüzlülüğü dikkat çekerken, Tanal'a partisinden HDP'ye suç duyurusu için izin çıkmadığı ve Tanal'ın da böyle bir şeye cesaret edemeceği iddia öne sürülyüyor.

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Yorumlar

Fahri25

Teroristlerin ortaklari ekranda milleti kandirip devletci gorunum verirler.arkada gizlice devleti hancerler.
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ecevit

kadar dik durumadık
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