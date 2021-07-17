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Dünya Biden sosyal medyayı eleştirdi: İnsanları öldürüyor
Dünya

Biden sosyal medyayı eleştirdi: İnsanları öldürüyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden, sosyal medya platformlarını eleştirerek koronavirüs aşılarına karşı yanlış bilgileri yayarak 'insanları öldürdüklerini' söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 05:06:00 -
Biden sosyal medyayı eleştirdi: İnsanları öldürüyor

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya platformlarına yüklenerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılar konusunda yanlış bilgiler yaydıklarını, bunun da aşılama oranlarını düşürdüğünü savundu.

Basın mensubunun, Kovid-19 ve aşıların güvenilirliği hakkında yanlış ve yanıltıcı iddiaların yayılması konusunda Facebook gibi platformlara mesajının ne olduğu yönündeki sorusuna Biden, "İnsanları öldürüyorlar" yanıtını verdi.

Biden, mevcut pandeminin 'aşılanmayanların pandemisi' olduğunu tekrarladı.

Öte yandan dün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD'de son günlerde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirterek, "ABD’de Kovid-19 salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor" demişti.

Psaki: Facebook yeterli çabayı göstermiyor

Bununla birlikte Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Facebook'un Kovid-19'a dair yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için yeterli çabayı göstermediğini dile getirdi.

Psaki, Beyaz Saray'ın, sosyal medya platformlarındaki aşı karşıtı yanlış bilgilerin neredeyse yüzde 65'inden sorumlu olan 12 kişinin hesaplarının kapatılması da dahil olmak üzere, bu yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için Facebook ve diğer platformlara bir dizi tavsiyede bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Ayrıca Psaki, Beyaz Saray'ın, Facebook ve diğer sosyal mecralardan dezenformasyon içeren 'zararlı' içeriklere karşı daha agresif bir tavır sergilemelerini talep ettini kaydetti.

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