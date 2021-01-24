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Dünya Biden skandalı patladı! Bakın nasıl desteklenmiş
Dünya

Biden skandalı patladı! Bakın nasıl desteklenmiş

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim sürecinde kara para diye tabir edilen bağışlar ile desteklendiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 18:28:00 -
Biden skandalı patladı! Bakın nasıl desteklenmiş

ABD'li medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan haberde, Biden'ın kampanyasının isimi belli olmayan bağışçılardan gelen 145 milyon dolar ile desteklendiği, Demokratların yıllardır "kara para" olarak nitelendirilen bu bağışlara tepki gösterdiği ifade edildi.

Biden için toplanan bu bağışların, rakibi eski Başkan Donald Trump adına toplanan 28,4 milyon doları gölgede bıraktığı, 2012'de Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney için toplanan 113 milyon dolarlık yardımı da aşarak rekor kırdığı belirtildi.

Haberde, Demokratların siyasette kara parayı yasaklama hareketinin ön saflarında yer aldığı hatırlatıldı.

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