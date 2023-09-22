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Dünya Biden savaşı büyütüyor!
Dünya

Biden savaşı büyütüyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 09:48:00 - 2023-09-22 10:01:56
Biden savaşı büyütüyor!

Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımını duyuran ve paketin daha fazla mühimmat ve ekipman içerdiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Abrams tanklarının Ukrayna'ya önümüzdeki hafta teslim edileceğini duyurdu.

Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımını duyuran ve paketin daha fazla mühimmat ve ekipman içerdiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Abrams tanklarının Ukrayna'ya önümüzdeki hafta teslim edileceğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın son bulmasını istemeyen ABD, Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları katlayarak sürdürüyor.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile eşi Olena Zelenska'yı Beyaz Saray'da ağırladı.

Liderler ikili ve heyetler arası görüşmeleri sonrası kameraların karşısına geçti.

ABD'nin Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımını duyuran ve paketin daha fazla mühimmat ve ekipman içerdiğini bildiren Biden, "Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna'ya teslim edilecek" dedi.
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