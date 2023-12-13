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Dünya Biden-Netanyahu geriliminin ardından ABD'den kritik hamle!
Dünya

Biden-Netanyahu geriliminin ardından ABD'den kritik hamle!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 18:45:00 -
Biden-Netanyahu geriliminin ardından ABD'den kritik hamle!

Biden ve Netanyahu arasındaki gerginliğin ardından ABD'den İsrail'e ilk ziyaret gerçekleşecek. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, yarın İsrail’e gideceği öğrenildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırıları 68’inci günde devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yarın İsrail’i ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, Sullivan’ın iki günlük ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi üyelerinin yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geleceğini aktararak, görüşmelerde İsrail-Filistin arasındaki çatışmalardaki son gelişmelerin ele almasının beklendiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de önümüzdeki hafta İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Sullivan'ın ziyaretinin Biden-Netanyahu geriliminin hemen ardından olması ise dikkat çekti.

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