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Dünya Biden, Kim ile görüşecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama
Dünya

Biden, Kim ile görüşecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 21:58:00 -
Biden, Kim ile görüşecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama

ABD- Kuzey Kore arasındaki kriz devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamadığı açıklandı.

Reuters'ın haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugünkü basın toplantısında, ABD liderinin Kuzey Koreli mevkidaşıyla görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, “Biden’in yaklaşımının tamamen farklı olacağını ve böyle bir niyeti olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce Biden, Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi bağlamında, bu ülkenin gerilimi tırmandırması durumunda 'yanıt verme' niyetinde olduğunu, fakat bu konuda 'bir çeşit diplomasiye' hazır olduğunu açıklamıştı.

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