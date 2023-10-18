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Biden katliamın gölgesinde İsrail'e indi! Katil ile kucaklaştı! İyi iş başardınız çocuklar!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 11:38:00 - 2023-10-18 12:15:18
Biden katliamın gölgesinde İsrail'e indi! Katil ile kucaklaştı! İyi iş başardınız çocuklar!

İsrail-Gazze savaşında onuncu gün dolarken akşam saatlerinde Gazze'deki El Ehli Baptist hastanesini vuran füze, en az 500 can kaybına neden oldu. Dünya gündemi alt üst, ABD lideri Biden'ın Ürdün'de katılacağı dörtlü zirve iptal. ABD Başkanı Joe Biden ise, bu sabah Tel Aviv'e indi. Eli kanlı katile sarılan Biden sanki onu tebrik edermiş gibi sıkıca kucakladı.

Ortadoğu'daki yeni savaş başlar başlamaz İsrail'e kayıtsız şartsız desteğini sunan ABD, iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e konuşlandırıp İran'a mesaj verdi. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölge turuna başladı, altı Arap ülkesini ziyaret ettikten sonra ilk durağı Tel Aviv'e geri döndü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun günlerdir İsrail'e gelmesini beklediği ABD Başkanı Joe Biden ise, bu sabah Tel Aviv'e indi. Biden'ın destek ziyareti, tam da Gazze'deki hastane katliamının gölgesinde gerçekleşiyor.İsrail'den sonra Ürdün'e geçmesi planlanan Joe Biden, burada Mısır, Filistin ve Ürdün liderleriyle bir araya gelecekti. Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, hastane saldırısının ardından Biden'la randevusunu iptal etti. Ürdün de benzer bir adım attı, dörtlü zirvenin yapılmayacağını duyurdu.

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Yorumlar

Üç...Hilal...

Allah o kafirleri CEHENNEM de böyle kucaklaştıracak Allah inşallah bu dünyanıza onlara CEHENNEM eder.

Osmanlı Torunları

Yüce Allahhım yaradan sensin yok Edicek Olanda sensin Bu Gayri müslimleri kafirleri kefereleri firavunları Şerefsizleri Haçlı Tohumlarını Domuzlarını Sırtlanlarını çakallarını katillerini Teröristlerini zalimlerini Tez Vakitde ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Soksun yüce mevlam Amin Amin Amin Amin
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