Biden katliamın gölgesinde İsrail'e indi! Katil ile kucaklaştı! İyi iş başardınız çocuklar!

Ortadoğu'daki yeni savaş başlar başlamaz İsrail'e kayıtsız şartsız desteğini sunan ABD, iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e konuşlandırıp İran'a mesaj verdi. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölge turuna başladı, altı Arap ülkesini ziyaret ettikten sonra ilk durağı Tel Aviv'e geri döndü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun günlerdir İsrail'e gelmesini beklediği ABD Başkanı Joe Biden ise, bu sabah Tel Aviv'e indi. Biden'ın destek ziyareti, tam da Gazze'deki hastane katliamının gölgesinde gerçekleşiyor.İsrail'den sonra Ürdün'e geçmesi planlanan Joe Biden, burada Mısır, Filistin ve Ürdün liderleriyle bir araya gelecekti. Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, hastane saldırısının ardından Biden'la randevusunu iptal etti. Ürdün de benzer bir adım attı, dörtlü zirvenin yapılmayacağını duyurdu.

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