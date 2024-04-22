  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör destekçisi ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Türkiye'ye geliyor!

FETÖ’cü pilot albay itirafçı oldu! Fetöcü eşini bile ele verdi

Hükümete yakın Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, AK Partili o isme sert tepki gösterdi! Yazısı gündem oldu: Zararlı hücreler kesilip atılmalı

Türkiye, ikinci MMU Kaan'ı yaptı! İspanyollar şokta: Halifelik döneminden beri Türklerin tarihindeki en önemli adım

Seküler yobazlardan yeni müfredata sabotaj girişimi

O rezalet, Ahmet Hakan’ı çılgına çevirdi! Edepsizler resmen “gel gel” yapıyorlar

Türkiye'den 300 adet helikopter istediler! Türk yetkili şaşkın: Rakam kaç bin tane daha artar bilemem

DEM kirli planı için provokasyonlarını sürdürüyor! Kayyıma davetiye

Sıkı AK Partili Hakan Ural bile “Artık ne yapacaklarsa yapsınlar” diyerek isyan etti! İçin yanar

Galatasaray'a gol attığı için ortalık karıştı! "Anam, babam, çocuğum var! Yapmayın!"
Gündem Biden İsrail’e neden destek veriyor? Kadir Mısıroğlu yıllar önce açıklamıştı
Gündem

Biden İsrail’e neden destek veriyor? Kadir Mısıroğlu yıllar önce açıklamıştı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 14:31:00 -

Joe Biden’in henüz Dışişleri Bakan Vekili olduğu dönemde Kadir Mısıroğlu, Biden’in İsrail tarafından Siyonizmin yeni hizmetkarı olarak seçilip Theodor Herzl Ödülü verilmesinden yola çıkarak 2016 yılında böyle bir konuşma yaptı.

3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden’ın geçmişi ABD’nin politik geleceği hakkında tahminde bulunulmasını kolaylaştırıyor. Biden’ın başkanlığı sürecinde genel olarak Trump’ın başkan olduğu dönemin devamının görülmesi yüksek bir ihtimal olarak dururken Biden’ın geçmişte yapmış olduğu açıklamalar da söz konusu tezi doğruluyor. Bunu en güzel bir biçimde dile getiren Üstad Kadir Mısıroğlu 2016 yılında yaptığı konuşmada Joe Biden’e Siyonizm’in yeni hizmetkârı Theodor Herzl Ödülü verildiğini ve Biden’in ömrünü İsrail’e hizmet olarak geçireceğini açıkladı.

Dedikleri de tamamen gerçekleşti. Biden bu konuşmadan yıllar sonra ABD’ye başkan oldu ve İsrail’e yani Siyonizme hizmet etmeye devam ediyor.

“Siyonist olmak için Yahudi olmak gerekmiyor” diyen Biden Amerika’sından hala medet umanlar varsa bu videoyu mutlaka izlesin.

Halil Konakcı Hoca kazanacağı tazminatı merhum Kadir Mısıroğlu için harcayacak!
Halil Konakcı Hoca kazanacağı tazminatı merhum Kadir Mısıroğlu için harcayacak!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halil Konakcı Hoca kazanacağı tazminatı merhum Kadir Mısıroğlu için harcayacak!

Kadir Mısıroğlu 9 sene önce söylemiş! CHP iktidar olacak!
Kadir Mısıroğlu 9 sene önce söylemiş! CHP iktidar olacak!

Gündem

Kadir Mısıroğlu 9 sene önce söylemiş! CHP iktidar olacak!

Kadir Mısıroğlu'nun o sözleri gündem oldu: İran'da güneş doğsa şemsiyenin altına saklanın
Kadir Mısıroğlu'nun o sözleri gündem oldu: İran'da güneş doğsa şemsiyenin altına saklanın

Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun o sözleri gündem oldu: İran'da güneş doğsa şemsiyenin altına saklanın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23