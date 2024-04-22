Biden İsrail’e neden destek veriyor? Kadir Mısıroğlu yıllar önce açıklamıştı
Joe Biden’in henüz Dışişleri Bakan Vekili olduğu dönemde Kadir Mısıroğlu, Biden’in İsrail tarafından Siyonizmin yeni hizmetkarı olarak seçilip Theodor Herzl Ödülü verilmesinden yola çıkarak 2016 yılında böyle bir konuşma yaptı.
3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden’ın geçmişi ABD’nin politik geleceği hakkında tahminde bulunulmasını kolaylaştırıyor. Biden’ın başkanlığı sürecinde genel olarak Trump’ın başkan olduğu dönemin devamının görülmesi yüksek bir ihtimal olarak dururken Biden’ın geçmişte yapmış olduğu açıklamalar da söz konusu tezi doğruluyor. Bunu en güzel bir biçimde dile getiren Üstad Kadir Mısıroğlu 2016 yılında yaptığı konuşmada Joe Biden’e Siyonizm’in yeni hizmetkârı Theodor Herzl Ödülü verildiğini ve Biden’in ömrünü İsrail’e hizmet olarak geçireceğini açıkladı.
Dedikleri de tamamen gerçekleşti. Biden bu konuşmadan yıllar sonra ABD’ye başkan oldu ve İsrail’e yani Siyonizme hizmet etmeye devam ediyor.
“Siyonist olmak için Yahudi olmak gerekmiyor” diyen Biden Amerika’sından hala medet umanlar varsa bu videoyu mutlaka izlesin.
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