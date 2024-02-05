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Dünya Biden ile İsrail arasında gerilim! Çocuk katilleri birbirine saldırıyor
Dünya

Biden ile İsrail arasında gerilim! Çocuk katilleri birbirine saldırıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-05 21:16:00 -
Biden ile İsrail arasında gerilim! Çocuk katilleri birbirine saldırıyor

Siyonist olduğunu açıkça ifade eden ve her fırsatta İsrail'e destek çıkan Biden ile İsrail arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv yönetimine baskıdan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

AÇIKÇA SÖYLEDİ: YOL AYRIMINDAYIZ

Ben-Gvir, partisinin haftalık toplantısında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Biden yönetimiyle olan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD yönetiminin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Ben-Gvir, Tel Aviv'in Washington ile çalışma şeklini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Ben-Gvir, Biden yönetiminin karmaşık bir durumla karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, "ABD bizim müttefikimiz, dostumuz ama Biden yönetimi sonunda 'Hamas'a giden' yakıt ve insani ekipmanlarını getirme konusunda bize baskı yapmayı durdurmalı." ifadesini kullandı.

Koalisyonunda yer aldığı Başbakan Binyamin Netanyahu'ya da seslenen Ben-Gvir, "Başbakan (Netanyahu), yol ayrımında olduğunuzu biliyorum, seçim yapabilirsin, yapmalısın." yorumunda bulundu.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ve ana muhalefet lideri Yair Lapid yerine partisi Otzma Yehudit'in (Yahudi Gücü) yolunu seçmesini ümit ettiğini kaydetti.
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EĞER TRUMP OLSAYDI...

Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, dün Wall Stret Journal gazetesine verdiği röportajda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl yapılacak seçimlerde yeniden başkan olması halinde "İsrail'e Hamas'ı yok etmek için daha fazla özgürlük sağlayacağını" söylemişti.

Biden yönetiminin İsrail'in savaş çabalarına zarar verdiğini söyleyen Ben-Gvir, "Biden, İsrail'e tam destek vermek yerine Gazze'ye Hamas'ın eline geçen akaryakıt ve insani yardım göndermekle meşgul. Eğer Trump yönetimde olsaydı ABD'nin tavrı tamamen farklı olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

 

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