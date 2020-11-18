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Dünya “Biden ile anlaşmaya hazırız”
Dünya

“Biden ile anlaşmaya hazırız”

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Biden’in İran’a uygulanan yaptırımları kaldırması halinde nükleer anlaşmaya dönebileceklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:01:00 -
“Biden ile anlaşmaya hazırız”

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Biden’in İran’a uygulanan yaptırımları kaldırması halinde nükleer anlaşmaya dönebileceklerini dile getirdi. Biden’in Beyaz Saray’a geçtikten sonra İran’a uygulanan yaptırımları kaldırması halinde, başka bir şart sunmadan nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduklarını kaydeden Zarif, “ABD ile nükleer anlaşma konusunda konuşup uzlaşmaya hazırız” dedi. “Eğer Biden İran’a uygulanan tüm yaptırımları kaldırırsa İran için de nükleer anlaşmaya katılan diğer ülkeler ile birlikte anlaşmaya dönmek mümkündür” diyen Zarif, ABD’nin üzerine düşeni yapması halinde sürecin kendiliğinden işleyeceğini ve İran’ın dauzerine düşeni yapacağını bildirdi. Konu ile alakalı geçtiğimiz hafta açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Biden’i Amerika’nın geçmişte yaptığı hataları düzeltmeye çağırmış, İsrail’in BM Büyükelçisi Ron Dermer işe ABD’nin İran’a uygulanan yaptırımları kaldırmasının büyük bir hata olacağını söyleyerek ABD’yi uyarmıştı.

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