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Gündem Biden Hamas'ı kınadı, İsrail'e olan "sarsılmaz" desteğini teyit etti
Gündem

Biden Hamas'ı kınadı, İsrail'e olan "sarsılmaz" desteğini teyit etti

Yeniakit Publisher
2023-10-15 01:15:00 - 2023-10-15 01:37:25
Biden Hamas'ı kınadı, İsrail'e olan "sarsılmaz" desteğini teyit etti

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Abbas ile görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonu kınarken, Hamas'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını temsil etmediğini iddia etti. İsrail’in Gazze’ye saldırısında binlerce çoluk çocuğu katlettiği konusunda ise herhangi bir açıklama ve kınama yapılmadı.

Abbas, özellikle Gazze'de olmak üzere Filistin halkına acil insani yardım sağlama çabalarına ilişkin bilgi verirken, Biden, Abbas ve Filistin yönetimine bu konuda tam destek verdiğini bildirdi. Tam desteğinin kapsamı açıklanmazken aynı saatlerde İsrail Gazze’deki saldırılarını sürdürüyordu.

Biden, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için Birleşmiş Milletler, Mısır ve Ürdün ile çalıştığını belirterek, çatışmanın yayılmaması için yürüttüğü çabalara değindi. 

- İsrail'e desteğini tekrarladı
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde ise katil  İsrail'e olan "sarsılmaz" desteğini teyit etti.

Biden, görüntüde sivillerin korunmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini belirtirken, tüm ülkelerin "Hamas'ı terör örgütü olarak kınaması gerektiğini" belirterek Filistinlilerin savunmasız kalmasını hedefledik

Hamas’ın olmadığı dönemlerde de İsrail’in yıllarca Filistinlilere zulmettiği gerçeğini gizlemeye çalışan Biden, sanki İsrail Filistinlilere hiçbir zülüm yapmamış da, Hamas’ın geçen haftaki operasyonuyla savaş çıkmış gibi bir algı üretmeye kalkıştı.

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