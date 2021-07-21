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Dünya Biden geldiğinden beri ilk! ABD'den hava saldırısı
Dünya

Biden geldiğinden beri ilk! ABD'den hava saldırısı

ABD ordusu, Başkan Joe Biden’in göreve gelmesinden bu yana Somali’de Eş-Şebab'a yönelik ilk kez hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 02:09:00 -
Biden geldiğinden beri ilk! ABD'den hava saldırısı

ABD ordusu, Başkan Joe Biden’in göreve gelmesinden beri Somali’de Eş-Şebab'a yönelik ilk kez hava saldırısı gerçekleştirdi.

Pentagon Sözcüsü Cindi King, yaptığı açıklamada, hava saldırısının Mogadişu'nun yaklaşık 700 kilometre kuzeydoğusundaki Galkayo bölgesinde Eş-Şebab milis gruplarına yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, “Eş-Şebab ve Somali güçleri arasında devam eden angajman nedeniyle saldırıdaki hasar tespiti beklemede ancak komutanlığın ilk değerlendirmesi, bu saldırı sonucunda hiçbir sivilin yaralanmadığı veya öldürülmediği yönünde.” ifadesi paylaşıldı.

Saldırıyı ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM), Somali hükümetiyle koordineli gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD’nin Somali’ye yönelik en son hava saldırısı, Biden’ın yemin töreninden bir gün önce 19 Ocak’ta gerçekleştirilmişti.

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