  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Örnek olmak istedi milyarder oldu!: O tarla mahsul değil para topluyor! öyle bir şey ekti ki sonuç şok etti

Herkes bu haberi konuştu! Çirkin iftira ellerinde patladı: Gerçek ne ortaya çıktı!

Sosyetede 'Yüzüne tükürme' modası! Şeyma Subaşı özentilerine ibret olsun

İslam karşıtları durmuyor! İsveç'te camiyi kundakladılar

Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra TB3'te dünya gündemine damga vuracak! Türkiye, Amerika ve İsrail! Bakalım ilk kim yapacak?

Belgeli itiraf: Irkçı hesabın arkasından Özdağ çıktı!

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş'ten bomba tavsiye

Bu kuralları mutlaka uygulayın! Kiraladığınız araçla kaza yaparsanız ne olur?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı! İlkokullarda yeni dönem

iPhone 15 Pro Max şoku! Cihazda büyük sorun
Dünya Biden bu kez ucuz kurtardı
Dünya

Biden bu kez ucuz kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 21:28:00 -

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık uçağı Air Force One’ın merdiveninden indiği sırada ayağının kayması sonucu az daha düşüyordu.

Biden, bir kez daha düşüyordu. Başkanlık uçağı Air Force One ile Michigan’a gelen Başkan Biden, uçağın merdiveninden indiği sırada ayağının kayması sonucu az daha düşüyordu. Son anda dengesini sağlayan Biden, merdivenlerden inerek kendisini karşılayanlar ile selamlaştı.

Biden’ın Wayne County’da grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) üyeleriyle bir araya gelmesi beklenirken, ABD tarihinde ilk kez bir başkan grev hattına katılacak.

Biden, en son 1 Haziran'da Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde diploma alan askeri öğrenciler ile teker teker selamlaşmasının ardından sahneden ayrılırken ayağının kum torbasına takılması sonucu yere düşmüştü. Biden'ın kazada yara almadığı ifade edilmişti.

Biden, geçtiğimiz yıl ise Air Force One'a binerken merdivenlerden ve Delaware'deki evinin yakınında bisikletinin üzerinde düşmüştü. Biden, her iki olayda da zarar görmemişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın azli için düğmeye bastılar
ABD Başkanı Joe Biden'ın azli için düğmeye bastılar

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Başkanı Joe Biden'ın azli için düğmeye bastılar

Hunter Biden babasının başını yaktı
Hunter Biden babasının başını yaktı

Dünya

Hunter Biden babasının başını yaktı

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler
ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler

Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler

Biden savaşı büyütüyor!
Biden savaşı büyütüyor!

Dünya

Biden savaşı büyütüyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23