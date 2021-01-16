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Dünya Biden, Bilim ve Teknoloji Ofisine genetik bilimci Eric Lander'i getirecek
Dünya

Biden, Bilim ve Teknoloji Ofisine genetik bilimci Eric Lander'i getirecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ilk kez kabine pozisyonuna yükseltilecek Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin başına genetik bilimci Eric Lander'i getireceğini açıkladı. Öte yandan Lander, Biden'ın bilim danışmanı olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 02:24:00 -
Biden, Bilim ve Teknoloji Ofisine genetik bilimci Eric Lander'i getirecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Ofisi'ni kabine pozisyonuna yükselterek başına genetik bilimci Eric Lander'i getireceğini açıkladı.

Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin ilk kez kabine pozisyonuna yükseltileceği belirtildi.

Biden'ın bilim danışmanı olacak

Birimin başına genetik bilim alanındaki öncü isimlerden Eric Lander'in geleceği ifade edilen açıklamada, Lander'ın aynı zamanda Biden'ın bilim danışmanı olacağı kaydedildi.

Biden ise atamaya ilişkin, "Bilim her zaman yönetimimin önceliği olacak ve dünyaca ünlü bu bilim insanları yaptığımız her şeyin bilime, gerçeklere ve doğruya dayalı olmasını sağlayacak." açıklamasında bulundu.

 

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