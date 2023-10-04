Biden Ankara'ya karşı her türlü hamleyi yapsa da ABD devi Türkiye'yi seçti! İnanılmaz yatırım

Amazon'un İstanbul Tuzla'da hayata geçirdiği Türkiye'deki ilk lojistik merkezinin resmi açılış töreni üst düzey katılımla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, Amazon gibi küresel oyuncuların Türkiye'de faaliyetlerini, ülke ekonomisine sundukları çok boyutlu katkıları nedeniyle önemli gördüklerini söyledi.

Çoştu, "Amazon KOBİ'lerimizin dijitalleşmesi ve ihracatında önemli bir kaldıraç oluşturdu. Global operasyonlarındaki bilgi ve tecrübeyi ekosistemimize kazandırıyor. Dahası, yaptığı entegre yatırımlar ile ülkemizin lojistik kapasitesine önemli katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

5,2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık

Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego da faaliyet gösterdikleri ülkelerde yıllardır yerel kalkınmaya katkıda bulunarak birçok istihdam olanağı ve ekonomik fırsat oluşturduklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Mutlulukla dile getirmek istiyorum ki Türkiye de bu ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de faaliyete başladığımız 2018'den bu yana 5,2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve halihazırda 1000'den fazla kişi istihdam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde pozitif bir rol oynamayı amaçlayan global bir şirketiz ve bu hedefle küresel ölçeğimizi ve inovasyon yeteneğimizi çalışanlarımızın bir parçası olduğu toplulukları güçlendirmek için kullanmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Türkiye'de de LÖSEV'e (Lösemili Çocuklar Vakfı) destek olmanın ve Lösante Hastanesi'nde tedavi gören cesur küçük bireylerin ilaç masraflarına destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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İş yeri güvenliği önceliğimiz

Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan ise Türkiye'de açtıkları ilk lojistik merkezlerinin, bu ülkeye olan bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Artan müşteri talebinin karşılanması konusunda önemli katkılar sağlayan merkezin geniş yelpazede istihdam olanağı sunduğunu dile getiren Karadoğan, "Çalışanlarımızın refahı, iş modelimizin temelinde yer alıyor ve güvenlik, kapsayıcılık ve saygıya dayalı bir çalışma ortamını teşvik ediyoruz. Sunduğumuz bu çalışma ortamına ek olarak çalışanlarımızın bir parçası olduğu toplulukları desteklemek adına ilgili kurumlarla diyalog halinde olmaya ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott da Türkiye'de Amazon'da satış yapan KOBİ'lerin sayısının 2022'de yüzde 50'den fazla artarak 45 binin üzerine çıktığını bildirdi.

KOBİ'lerin ihracat satışlarının 2022'de önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde artarak 500 milyon avroya yaklaştığını dile getiren Marriott, Amazon'un, Türkiye'deki KOBİ'ler için satışlarını artırma, markalaşma ve istihdam yaratarak işlerini büyütme olanağı sağlamak için yenilikler yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Marriott, Türkiye'de faaliyete başladıkları günden beri Amazon'da satış yapan girişimcileri ve KOBİ'leri desteklediklerini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu faaliyetlerimizin hem satış ortaklarımız hem de müşteriler için olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini görmek bizim için son derece gurur verici. Tuzla'da kurduğumuz ilk lojistik merkezimizin Türkiye'deki KOBİ'lerin büyümesine olan katkılarını şimdiden görüyoruz. KOBİ'lerimizin işlerini büyütebilmeleri ve ihracat yapmalarını kolaylaştırmak için lojistik hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Amazon'dan büyük yatırım

Açılış töreninde verilen bilgiye göre, Amazon, Türkiye'de faaliyetlerine başladığı 2018'den bu yana İstanbul'daki kurumsal ofisleri ve lojistik merkezi aracılığıyla 1.000'i aşkın kişiye istihdam sağladı. Dünyanın herhangi bir yerine kurulan bir Amazon lojistik merkezi 60'tan fazla farklı rol aracılığıyla istihdam olanakları sunuyor.

Şirket, istihdama ve KOBİ'lere olan desteklerinin yanı sıra Türkiye'deki toplumsal yatırımlarını da sürdürüyor. Amazon, şubatta yaşanan deprem felaketinden saatler sonra, afetten etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren kurumlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla acil ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak adına yardım programını devreye sokmuştu.

Amazon ayrıca, depremden etkilenen bölgelere kritik destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarına toplam 600 bin dolarlık nakdi bağış taahhüdünde bulunurken, sahada çalışan çeşitli STK'lere on binlerce acil yardım malzemesi sevk etmiş, 16 Amazon mağazasında bağış kampanyaları düzenlemiş, ABD ve Almanya'dan en çok ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan iki Amazon Air kargo uçağını Türkiye'ye göndermiş ve Amazon Türkiye Afet Yardım Merkezi'ni kurmuştu. Şirket, ek olarak Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katılmıştı.

Deprem yardımlarına ek olarak Amazon, lojistik merkezi aracılığıyla farklı alanlardaki toplumsal desteklerini de sürdürüyor. Haziranda Tuzla Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Teknolojiyle Geleceğe Gülümse" projesi, ilk yılında 4 binden fazla gencin kodlama, makine öğrenimi ve üç boyutlu tasarım gibi dijital yetkinliklerini geliştirmelerine fırsat tanıyacak.

Amazon, son olarak açılış töreninde Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) olan desteklerini de duyurdu. Şirket, 2017'den beri pediatrik hastanelere ve kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarına 26 milyon doların üzerinde bağış yaptı.

Türkiye'deki lojistik merkezinde sürdürülebilirliği de ön planda tutan Amazon, 2040'a kadar sıfır karbon emisyon taahhüdünün bir parçası olarak İstanbul'daki lojistik merkezi de dahil olmak üzere, yeni yaptığı binaların ısıtma ve sıcak su ihtiyacını yüzde 100 elektrik enerjisiyle karşılama politikasını sürdürüyor.

Varank'ın açıklaması

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, e-ticaretin büyük bir hızla gelişmeye devam edeceğini belirterek, "E-ticaret geliştiğinde farklı sektörlerin geliştiğini göreceğiz. Lojistik çok farklı bir boyuta taşınmaya başladı. Artık e-ticarette farkımızı lojistikte yakaladığımız hızda, inovasyonda elde edebiliyoruz. Bu manada da Türkiye gerçekten rekabetçi bir ortama sahip." dedi.

Fotoğraftaki: TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank

Amazon'un 100 milyon dolardan fazla yatırımla hayata geçirdiği Türkiye'deki ilk lojistik merkezinin açılış töreni yapıldı.

Törene, TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan ve Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat deprem felaketi sürecinde çalışanlarıyla, depolarıyla, uçaklarıyla, sağladığı maddi yardımlarla Türkiye'nin seferberliğine destek olan Amazon'a teşekkür etti.

Kovid-19 salgını döneminde Amazon ile çok yakın çalıştıklarını belirten Varank, "Cumhurbaşkanı'mızın 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza gönderdiği maskeleri, kolonyaları Amazon'da beraber paketledik. Beraber her bir eve ulaştırdık. O zaman bir nebze olsun özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu desteği almaktan mutlu oldular." diye konuştu.

Varank, Amazon Türkiye'nin kısa bir süre önce faaliyete başlamasına rağmen bugün 50 bine yakın müteşebbisin ürünlerini pazarladığı, 500 milyon avro ihracatın gerçekleştiği devasa bir pazar yerine dönüştüğünü söyledi.

Amazon'un özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirketlerini büyütmeleri için çok önemli katkılar sağladığını dile getiren Varank, "Amazon Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı'mız ile yürüttüğü 'Bir Tıkla İhracat' programı da çok kıymetli. Hangi ölçekte olursa olsun işletmelerimiz ilk kez ihracat yapmaya bu sayede başlamış oluyorlar. Bu da onlar açısından küresel pazarlara erişim noktasında büyük bir avantaj sağlıyor. Hali hazırda 1000'den fazla vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayan Amazon bugün resmi açılışını yapacağımız bu lojistik merkeziyle bu sayıyı daha da artıracak." dedi.

Varank, geçen yıl küresel ticaret 32 trilyon doların üzerine çıkarken, e-ticaretin yaklaşık 6 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını, Türkiye'nin e-ticaret hacminin geçen yıl bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkarak 30 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Türkiye'de hali hazırda 600 bin firmanın e-ticaret yaptığını dile getiren Varank, geçen yıl ülkede çevrim içi siparişlerin oranının 5 milyar liraya ulaştığını, özellikle salgın sürecinde ekonominin lokomotifi haline gelerek işletmelere can suyu olan e-ticaretin pek çok sektörde tek kanal haline geldiğini söyledi.

Mustafa Varank, e-ticaretin büyük bir hızla gelişmeye devam edeceğini belirterek,"E-ticaret geliştiğinde farklı sektörlerin geliştiğini göreceğiz. Lojistik çok farklı bir boyuta taşınmaya başladı. Artık e-ticarette farkımızı lojistikte yakaladığımız hızda, inovasyonda elde edebiliyoruz. Bu manada da Türkiye gerçekten rekabetçi bir ortama sahip." diye konuştu.

Hükümet olarak her zaman rekabetten yana olduklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"E-ticaret kanunuyla ilgili farklı düşünceler, tartışmalar var. Eğer biz bu rekabet ortamında değiştirmemiz, yapmamız gereken değişiklikler varsa bunlarla ilgili de açığız. Bu manada da size her türlü desteği verebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin önü açık. Biz global firmaların şu anda Türkiye'ye duyduğu ilgiden memnunuz. Birçok firma özellikle salgından sonra kendi operasyon, AR-GE merkezlerini Türkiye'ye taşıdılar. Türkiye'de operasyonu olanlar bu operasyonlarını büyüttüler. Çünkü Türkiye gerçekten kıtaların birleştiği noktada genç ve dinamik nüfusuyla özellikle son dönemde altyapılara yaptığı yatırımlar sayesinde bir lojistik koridor olma özelliğiyle global markalar için önemli bir ülke olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Biz şirketlere diyoruz ki eğer kazanmak istiyorsanız Türkiye'ye de kazandırmak istiyorsanız gelin ülkemize yatırım yapın. Burada varlığınızı oluşturun, büyütün. Bu sayede hem siz kazanın hem Türkiye kazansın. Amazon gibi global markaların Türkiye'ye olan ilgisinin artacağına inanıyorum. Yatırımları Türkiye'ye çekebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

"Bizim temennimiz yatırım projelerinin bununla sınırlı kalmaması"

Programın ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Amazon'un yatırımına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin ekonomisinin hızla büyürken dijitalleştiğini, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkelerinin kendileri için bütün yatırımlarda temel bir prensip haline geldiğini ve bu yatırımın Türkiye'nin stratejisi ve beklentileriyle örtüştüğünü söyledi.

Amazon'un yatırımının, değeri, oluşturduğu istihdam, ekonomi açısından, sağlayacağı tedarik zincir rolü açısından çok kritik olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, "Ama bizim için daha önemli bir boyutu var, aracılık edeceği e-ihracat. Türkiye'de birçok KOBİ'miz ve mikro ihracatçımız var. Bunlar bütün bu dijital pazar yerleri vasıtasıyla ihracatçı haline geliyor. Amazon'un kurmuş olduğu bu tesis de ticareti, ihracatı kolaylaştıracak altyapılardan biri. Ekonomi dijitalleşiyor, şirketler dijitalleşiyor ama her zaman böyle fiziksel altyapılara ihtiyaç oluyor. Bu tip bir altyapının ülkemize kazandırılmış olması da bizim için kıymetli." diye konuştu.

Amazon ile hem Yatırım Ofisi hem diğer kamu paydaşları ile çok yakın çalıştıklarını belirten Dağlıoğlu, "Bizim temennimiz yatırım projelerinin bununla sınırlı kalmaması. Biz önümüzdeki yıllarda Amazon'dan daha fazla yatırım çekmek için kendileriyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını bir yatırım yüzyılına dönüştürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Burak Dağlıoğlu, "Bu 100'üncü yılda gelen bu yatırım için de Amazon'a teşekkürlerimizi ilettik. Eminiz bu ikinci yüzyılımızda da daha fazla yatırımlar yapacaklar." dedi.