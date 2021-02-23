Biden ABD'deki felaketi böyle yorumladı: Yürek parçalayıcı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yarım milyondan fazla insanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden, hayatını kaybedenler için yapılan mum yakma töreni ve bir dakikalık saygı duruşunun ardından düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında, yaşananları 'yürek parçalayıcı' olarak yorumlayarak, Amerikalılara salgınla mücadelede her türlü desteği sunma taahhüdü verdi.

ABD halkından salgına karşı önleyici tedbirlere uymalarını ve aşı yaptırmalarını isteyen Biden, "Kovid-19'la mücadelenin yolu, tek bir ulus olarak birleşmektir" dedi.

Halka salgından kurtulacakları sözünü veren ABD Başkanı, "Tüm Amerikalılardan, kaybettiklerimizi ve geride bıraktıklarını hatırlamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biden, "Aileleri ve toplulukları ayrıştıran siyasete ve dezenformasyona son vermeliyiz" diye ekledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre bugün ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyon eşiğini geçerek, 500 bin 71'ye yükselmişti.

Bunu takiben ABD Başkanı Biden, hayatını kaybedenlerin anısına önümüzdeki 5 gün boyunca federal binalardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını vermişti.