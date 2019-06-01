Biçerdöverlerin dane kaybı denetimi

Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Biçerdöverlerin dane kayıplarını yüzde 2’nin altına düşürmesi için denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 2018-2019 üretim sezonunda Kilis’te, Biçerdöverle Hububat hasadı başladığını ifade ederek, "Bakanlığımızın 2019 yılı biçerdöver talimatına uygun olarak İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca kontrollere başlanıldı. Kontrollerde Biçerdöverlerin dane kayıplarını yüzde 2’nin altına düşürmek, çiftçilerimizin mağdur edilmemesi ve Milli Ekonomimizin zarar görmesini engellemek hedeflenmektedir. Çitçilerimizin bu konuda hasada gelen Biçerdöver sahipleriyle sözleşme imzalamaları ve bağlı bulundukları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bilgi vermeleri önemlidir.Biçerdöver sahiplerinin Biçerdöverleri Operatör belgesi olan kişilerce kullandırtması, olası anız yangınlarına karşı yangın söndürücü ve diğer ekipmanlarının olması, Biçerdöverde gerekli ayarların ve temizliğin yapılarak, hasat esnasında düzenli çalışmaları gerekmektedir” diye konuştu.