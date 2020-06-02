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Sağlık

Biçer ailesi ambulans uçakla getiriliyor

Mısır’ın başkenti Kahire’de yaşayan ve Covid-19 tespit edilen Yozgatlı Veli Biçer ve çocukları ambulans uçakla Türkiye’ye getiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:43:51 -
Biçer ailesi ambulans uçakla getiriliyor

Mısır’ın başkenti Kahire’de yaşayan ve Covid-19 tespit edilen Yozgatlı Veli Biçer ve çocukları ambulans uçakla Türkiye’ye getiriliyor. Biçer ailesini Kahire’den almak için ambulans uçak Ankara’dan gönderildi.


Yozgat’lı Veli Biçer ve eşi Kader Biçer’in Covid-19 testleri pozitif çıktı. Biçer’in çocukları sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı yaparak anne ve babalarının tedavilerinin Türkiye’de yapılmasını istedi.


Yozgatlı aile için TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ devreye girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na konuyu aktaran Bozdağ ailenin getirilmesi için yardımcı olunmasını istedi.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunun talimatı ile diplomatik yazışmalar hızlandırılırken, Sağlık Bakanı Koca’nın talimatı ile de ambulans uçak Kahire’ye gönderildi.


Veli Biçer, “Allah devletimizden razı olsun. Bizi Mısır Kahire’de yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Yozgat Milletvekilimiz Bekir Bozdağ’a ve Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse’ye teşekkür ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadesini kullandı.


Biçer ailesini taşıyan ambulans uçak Tekirdağ’a inecek ve tedavileri burada yapılacak.

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