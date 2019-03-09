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Bıçaklı sopalı marul kavgasında kan döküldü!

Şanlıurfa Hal Pazarında iki esnaf arasında marul kasaları yüzünden çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi de gözaltına alındı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:10
Bıçaklı sopalı marul kavgasında kan döküldü!

Şanlıurfa Hal Pazarında komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Taraflardan biri bıçakla yaralandı

Edinilen bilgiye göre kavga, öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında iddiaya göre, dükkan önüne konulan marul kasaları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga, diğer esnafın araya girmesiyle sonlandı. Kavgaya karışan esnaftan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ihbar üzerine olay yerine giden polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:10
  1. Şanlıurfa Hal Pazarı
  2. marul kasaları
  3. Güvenlik kamerası

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