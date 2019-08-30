Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Yeğenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki S.B. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanan S.B. hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan şüphelinin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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