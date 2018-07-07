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Bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 17 yaşındaki gençarkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:56
Bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü!

Olay Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 17 yaşındaki Berkaycan Kılınç ile V.B. (17) arasında iddiaya göre kayısı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B., Kılınç'ı bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan genç, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıdı.

Talihsiz genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri zanlı V.B.'yi yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:56
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  2. Bıçaklama
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