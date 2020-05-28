  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bıçakla ağır yaralamaya tutuklama

Samsun’da tartıştığı kişiyi bıçakla sırtından ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:26:37 -
Bıçakla ağır yaralamaya tutuklama

Samsun’da tartıştığı kişiyi bıçakla sırtından ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında çıkan tartışmada E.D.’yi sırtından bıçaklayan M.T. (46), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Yaralı ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.T. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T., olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Ömrümde ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Olay sırasında E.D. üzerime gelince bıçağı rastgele salladım. Amacım korkutmaktı. Yaralamak istemedim" dedi.


Nöbetçi mahkemece tutuklanan M.T., Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı