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"Bıçak sırtı bir pozisyondayız"

Çaykur Rizespor Takım Kaptanı Ali Çamdalı:- "İyi bir rakibe karşı oynayacağız ama bu saatten sonra kiminle oynayacağımızın bir önemi yok. Bizim ne yapacağımız çok daha önemli"

22 Kasım 2018 Perşembe 15:01
"Bıçak sırtı bir pozisyondayız"

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un takım kaptanı Ali Çamdalı, iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını, artık kiminle oynadıklarından daha çok ne yaptıklarının önemli olduğunu söyledi.

Deneyimli orta saha oyuncusu Ali Çamdalı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Ligin son sırasında bulunmalarına rağmen mental olarak iyi durumda olduklarını ifade eden Ali Çamdalı, "İyi hazırlandık. Zor bir deplasmana gideceğiz. Rakibimizde de hoca değişikliğinin ardından Beşiktaş'a karşı alınan bir galibiyet var. İyi bir rakibe karşı oynayacağız ama bu saatten sonra kiminle oynayacağımızın bir önemi yok. Bizim ne yapacağımız çok daha önemli. Bıçak sırtı bir pozisyondayız. En çabuk ve hızlı şekilde durumu lehimize çevirmemiz gerekiyor." dedi.

Çamdalı, iyi başlamalarına rağmen maçları iyi tamamlayamadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Maçları derli toplu oynayanlar, oyunlarını doksan dakikaya yayan takımlar bu ligde daha başarılı oluyor. Bizim en büyük sıkıntımız mücadeleyi doksan dakikaya yayamamak. Bazen 89 dakika bile yetmeyebiliyor. Bu konsantrasyonu sahaya yansıtamayınca kazanamıyorsunuz. Bizim de sıkıntımız olduğunu düşünüyorum."

Ligde ilk yarının bitimine beş maç kaldığını hatırlatan Çamdalı, "Sekiz puanlı bir Çaykur Rizespor'un kalan maçlarda en yüksek puanı alarak ikinci yarıya daha büyük umutlarla girmesi gerektiğini düşünüyorum. Maç maç düşünerek yola çıkmak lazım. Önümüzdeki Sivasspor maçında hanemize üç puan yazdırıp bir sonraki maça odaklanmak lazım." diye konuştu.


- Görme engelli taraftardan destek


Öte yandan görme engelli taraftar Recep Ali Başlantı, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'ne gelerek teknik direktör Okan Buruk ve oyunculara destek verdi.

Okan Buruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür sevgilerin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "İnşallah biz de buna layık oluruz. Çaykur Rizespor'u destekleyen insanların sevgilerine, hırslarına inşallah layık oluruz. Rizespor'u daha iyi yerlere getiririz. Bütün çabamız bu. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah herkesin yüzünü güldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Recep Ali Başlantı ise kombine kartı aldığını ve maçları stada gelerek takip ettiğini söyledi.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:01
  1. - Spor Toto Süper Lig
  2. Ali Çamdalı
  3. Çaykur Rizespor
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