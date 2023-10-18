Bıçak kemiğe dayandı! 'Bu saatten sonra ABD savaş gemisi vurulmalı'
Akit TV canlı yayınında konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını değerlendirdi.
Filistinli masum sivillerin, hastanelerin bombalanmayacağı düşüncesiyle hastaneye sığındığını hatırlattı.
Hastaneye sığınanlarının çoğunun çocuk, kadın ve yaşlı olduğuna dikkat çeken Karahasanoğlu, İsrail'in zalimliğinin üstüne bir de İslami Cihad'a iftira attığını söyledi.
Ali İhsan Karahasanoğlu, "İzzeddin Kassam Tugayları'nın artık dünyaya mesaj vermek adına ABD savaş gemilerini vurması gerekir." dedi.
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