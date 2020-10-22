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Teknoloji Biberonlarda 4 milyon plastik parçacık tespit edildi
Teknoloji

Biberonlarda 4 milyon plastik parçacık tespit edildi

Dublin Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucu, polipropilen içeren plastik biberonlarda hazırlanan her 1 litre bebek mamasında yaklaşık 4 milyon plastik parçacık tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 02:50:00 -
Biberonlarda 4 milyon plastik parçacık tespit edildi

Dublin Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu polipropilen içeren plastik biberonlarda hazırlanan her 1 litre bebek mamasında yaklaşık 4 milyon plastik parçacık bulunduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmayı gerçekleştiren Dublin Üniversitesi'nden araştırmacı John Boland ve ekibi, çalışma kapsamında polipropilen içeren biberonların ısıtıldığında ve çalkalandığında saldığı parçacık sayısını inceledi.

Biberonlar temizlenip sterilize edildi ve kurumaya bırakıldı. Daha sonra içine saf su konularak 70 dereceye kadar ısıtıldı. Ardından biberonu mekanik bir çalkalayıcı yardımıyla 1 dakika boyunca çalkalayan araştırmacılar, bu biberonlardan her 1 litre suya yaklaşık 4 milyon mikroplastik parçacık karıştığını tespit etti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırma ekibinden Prof. Boland, elde ettikleri sonuçlara kendilerinin de şaşırdıklarını belirtti.

"Miktoplastiğe maruz kalmanın sağlığımıza kötü bir etkisi olup olmadığını bilmiyoruz" şeklinde konuşan Boland, bu mikroplastik parçacıkların bebek sağlığı üzerindeki etkisini belirleyebilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Söz konusu araştırma Nature Food dergisinde yayınlandı.

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