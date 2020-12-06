Biberonla besleyip büyüttüğü kuzusu "Orçin"i yanından ayırmıyor

KIRIKKALE (AA) - HALİL İBRAHİM İDİK - Kırıkkale'de yaşayan kamu görevlisi Metin Şahin (53), bebek gibi bakarak büyüttüğü kuzusu "Orçin"i yanından ayırmıyor.

Merkez Etiler Mahallesi'nde yaşayan Şahin, yaklaşık 4 ay önce köy gezisi sırasında görüp 12 günlükken satın aldığı kuzuya biberonla besleyip büyüttü.

Kuzuya "Orçin" ismini veren Şahin, her gün mesai bitiminde ve hafta sonları Orçin'i torunuyla gezdiriyor. Kuzusuyla çarşıya da gelen Şahin'i gören bazı vatandaşlar, şaşkınlık yaşarken kimisi de fotoğraf çekiyor.

Şahin, AA muhabirine, Orçin'in evin içerisinde çocuk gibi, ailenin bir bireyi gibi hareket ettiğini söyledi.

Orçin'i ilk getirdiğinde 12 günlük olduğunu ve daha sonra onu büyüterek kendilerine alıştırdıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Gel dediğimiz yere geliyor. Benimle çarşıda pazarda geziyor. Gezdirirken ip falan bağlamıyorum. Nereye gidersem gideyim bir arkadaş, dost gibi benimle geliyor. Sabah uyandığımda işe gitmeden önce bahçede biraz gezdirir, yemini suyunu veririm. Gereken bakımını yapar, sonra işe giderim. İşe giderken ayrılmamız biraz zor oluyor. Gitmemi istemiyor. Meleyerek tepki veriyor. İşe geç kaldığım zamanlar giderken ayak seslerimden anladığı için rahatsız olmasın diye ayakkabımı dışarıda giyip işe gitmek zorunda kalıyorum."

- "Orçin sayesinde çok insanla tanıştım"

Şahin, akşam iş dönüşünde eve geldiğini anlayan ve hemen tepki veren Orçin'i beslediğini ve bakımını yaptığını aktardı.

Sonra birlikte gezmeye çıktıklarını ve çarşıya gittiklerini belirten Şahin, "Gezerken bizi görenlerin güzel tepkilerini alıyorum. Görenler önce şaşırıyorlar. Normalde insanlarımız kedi köpek gezdiriyorlar. Elbette onlar da bir can taşıyor ama benim merakım da kuzu. Evimin önünde kangal köpeğim var ama bu kuzuya karşı sevgim daha değişik oldu. Yolda gezerken kuzuyu gören çocuklar yanına gelip seviyorlar ve resim çekiniyorlar. Onların göstermiş olduğu ilgiden dolayı daha çok mutlu oluyorum. Kuzum Orçin sayesinde çok insanla tanıştım." ifadelerini kullandı.

- "Bu hayvanlar sevgiye muhtaç canlılar"

Şahin, Orçin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kendisine ve eşine de bir uğraş olduğunu, onunla daha çok zaman geçirdiğini ifade etti.

Kendisi olmadığında eşinin kuzuyla ilgilendiğini anlatan Şahin, "Dışarıda gezerken kediye köpeğe eziyet eden insanlar görüyorum, üzülüyorum. Bu hayvanlar sevgiye muhtaç canlılar. Allah'ın bize emanet ettiği, konuşamayan ve derdini anlatamayan canlılar." dedi.