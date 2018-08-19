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Biberon ile beslenme nasıl bırakılabilir?

Bebeklere biberonu bıraktırmak için neler yapmak gerekir? İşte yapmanız gerekenler...

19 Ağustos 2018 Pazar 19:12
Biberon ile beslenme nasıl bırakılabilir?

Bebeğinizin biberon kullanmasını birinci yaşı sonlarına doğru bırakmaya başlayabilirsiniz. Onun suyunu ve sütünü bir bardaktan içmesini deneyin ve ne kadar rahat olduğunu gözlemleyin. Ancak bunda güçlük çekebilirsiniz.

Bebekler genellikle 1 yaşından sonra bardaktan içmeye başlayabilir. Bundan önce biberonun bırakmaya çalışılmaması öneriliyor.

PEKİ BİBERON İLE BESLENME NASIL BIRAKILABİLİR?

Bu aslında bebeğinizin hazır olup olmadığıyla ilgili. Bu nedenle zamanlama çok önemli. Birçok doktor, bebekler 6 aylıkken bardak ile tanıştıralabileceğini belirtiyor. Büyük olasılıkla ilk denemede bardağın içindeki sıvı neredeyse tamamen dökülecektir ancak bu bardakla tanışmaları için iyi bir fırsat olacaktır. 12 aylık olduklarında ise bardağı tutma ve içme yetenekleri gelişmeye başlıyor. İşte 1 yaş, biberonu yavaş yavaş bıraktırmak için iyi bir başlangıç zamanı olacaktır.

İşi eğlenceli hale getirmek ise çok önemli. Bebeğinizin bardaktan sıvı tüketimini, sizi taklit ederek öğrenmesini sağlayın. Bardakta farklı sıvılar tüketeceğinden, bu sıvıları bebeğiniz içtiğinde onu hemen süt ile ödüllendirin.

Bir başka yöntem ise farklı bardaklar kullanmak. Onlara kendi bardaklarını seçme imkanı verin. Büyük olasılıkla beğendikleri çizgi karakterin olduğu bir bardağı seçecektir. Bu arada dökülmeyi önleyen bardaklar geçiş döneminde size de kolaylık sağlayacaktır.

Bu geçiş döneminde anahtar faktör, biberon kullanımının zamana yayılarak bırakılmasını sağlamak. Bebeğinize gün içinde öğünlerin bir parçası olarak bardak verin. Örneğin, öğle yemeğinde başlayın, daha sonra sabahı da ekleyin ve sonunda akşam öğününde de bardak kullanmaya başlayın. Akşam yemeklerinde bardağın kullanılması, uyku alışkanlıkları da devreye gireceğinden zor olabilir. Bundan dolayı ilgisini çekeceği şeylere yönlendirmeye çalışın. Örneğin ılık bir duş, kitap okumu ya da uyku öncesi size sarılmasına izin verme, yatmadan önce biberon kullanma alışkanlığı yerine geçebilir.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 19:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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