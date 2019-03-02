Biberon çürükleri diş yapısını bozuyor

Diş Hekimi Mahmut Genç,biberonla beslenme alışkanlığı fazla olan bebeklerde görülen ve mutlaka tedavi edilmesi gereken biberon çürükleri tedavisi yapılmazsa dişlerin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Süt dişleri 7 - 12 yaşlarına kadar ağızda sağlıklı şekilde kalması gereken dişler olduğunu ifade eden Diş Hekimi Genç, “Tedavisi anne baba kucağında uzman hekim tarafında yapılması gerekir. Çok sayıda işlem var ise genel anestezi altında yapmak gerekebilir.Bu çürüklerin tedavi edilmemesi sonucu ağrı apse enfeksiyon ve dişin kaybı meydana gelecektir. Süt dişinin erken kaybı hem psikolojik olarak çocuğu olumsuz etkilemekte hem de yerine gelecek daimi dişin yanlık çıkmasına gömülü kalmasına sebep olacaktır. Bu çürükler oluşmuş ise tedavi edilmesi gerekir. Daha da önemlisi oluşmadan önlenmesi gerekir” dedi.

Diş Hekimi Genç, biberon çürüklerinin nasıl önleneceğini ise şöyle sıraladı:

“ 1 yaşından sonra uyku sırasında biberon emzik veya anne sütü verilmemesi gerekir. Beslenmeden sonra mutlaka su içirilmesi gerekir. Dişler ilk sürmeye başladığında nemli temiz bir bez ile silinmeli ve diş temizleme silikonları kullanılmalıdır.Erken dönemde bir diş hekimi kontrolü yapılmalı ve çürük oluşmaması için önlemler alınmalıdır.Ara öğünlerde dişlerin üzerine yapışan karbonhidratlı gıdalar yerine lifli meyve sebze kuruyemiş verilmelidir. 3 yaşına kadar tükürme refleksi gelişmeyeceğinden macunsuz küçük boyutlu bir fırça ile fırçalama alışkanlığı edinilmelidir. Çocukların dişlerini kendileri fırçalamaları teşvik edilmelidir. ve çocuğumuza örnek teşkil etmesi için onun yanında dişlerimizi fırçalayabiliriz. “