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Kadın - Aile Biberli ve peynirli muffin tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Biberli ve peynirli muffin tarifi, nasıl yapılır?

Bu tarifle Biberli ve Peynirli Muffinin tadına doyamayacaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 21:10:00 - 2021-12-07 21:27:09
Biberli ve peynirli muffin tarifi, nasıl yapılır?

Biber ve peynirin buluşmasıyla lezetli bir muffin yapmaya ne dersiniz? İşte kolay tarif

Biberli muffin tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 2 yumurta,
  • 1 su bardağı süt,
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ,
  • 1 adet kırmızı biber,
  • 5-6 sap dereotu,
  • 1 paket kabartma tozu,
  • 2 su bardağı un,

Yapılışı

1/2 çay bardağı ezilmiş beyaz peynir, Yumurta, süt, sıvı yağ ve tuzu bir karıştırma kabına alıp homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Unu azar azar ekleyerek çırpmaya başlayın. Unun yarısında kabartma tozunu ekleyin. Kalan unu da azar azar ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Biberleri minik minik doğrayıp dereotunu ince ince kıyın. Biber, dereotu ve peyniri kek hamuruna ekleyip karıştırın. Karışımı muffin kalıplarına paylaştırın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

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