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Biberiye otunun yararları nelerdir? Biberiye çayı nasıl hazırlanır?

Yemeklerde baharat olarak kullanılan biberiye otunun faydaları saymakla bitmiyor.

28 Nisan 2019 Pazar 09:22
Biberiye otunun yararları nelerdir? Biberiye çayı nasıl hazırlanır?

Her mevsim yeşil kalan, iğne yapraklı bir bitki olan biberiye Akdeniz bölgesinde yetişir. Yeşil yapraklarına mor çiçeklerin eşlik ettiği biberiye yemeklere ayrı bir lezzet katar. Özellikle patatese çok yakışan biberiyenin faydaları ise saymakla bitmiyor.

Kalsiyum deposu

Kalsiyum ve B6 vitamini deposu olan biberiye ilaç sanayinde geniş bir kullanım alanına sahip.

Sindirim sistemi için önemli

Antioksidan ve antienflamatuar yönünden zengin olan biberiye bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Son yıllarda yapılan araştırmalar biberiyenin sindirim sistemi için son derece yararlı olduğunu ortaya koymuştur.

Nörolojik hastalıklara karşı korur

Biberiye içerisindeki bileşenler nedeniyle beyin hasarlarına karşı koruyucu özellik gösterir. Bu lezzetli bitki ayrıca belleği güçlendirir ve konsantrasyon sorunlarını önler.

Alzheimer tedavisi için önemli

Beynin yaşlanmasını geciktirdiği bilinen biberiyenin Alzheimer tedavisinde ilaç olarak kullanılabilmesi için çeşitli çalışmalar halen sürüyor.

Kanseri önlüyor

Şimdiye kadar yapılan birçok çalışma biberiyenin birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu ortaya koymuştur.

Biberiyenin yan etkileri nelerdir?

Biberiyeyi yemeklerde baharat olarak kullanabilirsiniz ya da günde bir fincan biberiye çayı tüketebilirsiniz. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyde ölçüyü kaçırmamak son derece önemli. Elbette biberiyenin fazla tüketimi ciddi sorunlara neden olabilir.

Hamileler uzak durmalı

Tüm ürünlerde olduğu gibi biberiye bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Biberiye tükettikten sonra; kusma ve kalp sıkışması gibi bir durum yaşadıysanız doğruca doktora başvurmanızı öneririz. Gebelerin biberiye çayı tüketmesi ise kesinlikle önerilmez. Bu çay düşüklere sebep olabilir.

Biberiye çayı nasıl hazırlanır?

Bir fincan sıcak suyun içerisine 2 çay kaşığı kuru biberiye otu ekleyip, 10 dakika demlendirdikten sonra gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Şayet çayı taze biberiye ile hazırlayacaksanız bir bardağa bir çay kaşığı biberiye yeterli olacaktır.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 09:22
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