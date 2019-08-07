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Biberiye koklamak hafıza güçlendiriyor! Araştırmalarda...

Yapılan araştırmalara göre biberiye bitkisinin ve yağının etkileri ortaya çıktı. İşte hafızayı ve damarları direkt olarak etkileyen biberiyenin etkileri...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:45
Biberiye koklamak hafıza güçlendiriyor! Araştırmalarda...

Son zamanlarda biberiyenin çok kullanılmasıyla birlikte yapılan bir araştırmada, biberiye kokusunun hafızayı güçlendirdiği ortaya çıktı.

Northumbria Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar sonucunda; biberiye koklayan kişilerin, geçici hafızalarında, diğer kişilere göre yüzde 15 daha fazla bilgi tuttuğu saptanmış. Biberiye, aynı zamanda beyin gelişimini, damarlarını ve hafızayı direkt olarak etkilemektedir.

Dr. Moss, bu konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Çalışmadan çıkan hipotezimize göre biberiye soluduğunuzda içindeki bileşenler akciğer yoluyla kana emiliyor ve ardından beyin kimyasına etki etmek üzere beyne iletiliyor."

İşte biberiyenin faydaları

biberiye koklamak hafızayı güçlendirir mi? Biberiyenin faydaları

  • İltihap gidericidir.
  • Sindirim sistemindeki tıkanıklıkları açar.
  • Hafızayı güçlendirir.
  • Konsantrasyonu yüzde 45 artırır.
  • Yaşlanmayı geciktirir. 
  • Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.
  • Göz sağlığını korur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kalp ve damarların düzenli çalışmasına destek sağlar.
  • Sinir sistemini gevşetir ve yatıştırır.
  • Adet ve mide kramplarını ortadan kaldırır.
  • Saç dökülmelerini engeller.
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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:45
  1. hafıza
  2. gençlik
  3. hafıza kuvvetlenmesi

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