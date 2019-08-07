Biberiye koklamak hafıza güçlendiriyor! Araştırmalarda...

Son zamanlarda biberiyenin çok kullanılmasıyla birlikte yapılan bir araştırmada, biberiye kokusunun hafızayı güçlendirdiği ortaya çıktı.

Northumbria Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar sonucunda; biberiye koklayan kişilerin, geçici hafızalarında, diğer kişilere göre yüzde 15 daha fazla bilgi tuttuğu saptanmış. Biberiye, aynı zamanda beyin gelişimini, damarlarını ve hafızayı direkt olarak etkilemektedir.

Dr. Moss, bu konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Çalışmadan çıkan hipotezimize göre biberiye soluduğunuzda içindeki bileşenler akciğer yoluyla kana emiliyor ve ardından beyin kimyasına etki etmek üzere beyne iletiliyor."

İşte biberiyenin faydaları