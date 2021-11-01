Biberiye çayının faydaları nelerdir?Tarifi

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan biberiye hem taze olarak hem de baharat formuyla çok sık kullanılan bir bitkidir.

-Biberiye çayı, yapıldığı biberiye bitkisinden aldığı güç sayesinde tam bir vitamin ve mineral deposu desek yeri. İçinde B1, B6, B12 gibi B grubu vitaminleri başta olmak üzere, C, D, E ve K vitaminleri bulunuyor. Bunun yanında demir, kalsiyum ve fosfor mineralleri bakımından da en zengin içecekler arasında yer alıyor.

-Biberiye çayının en etkili olduğu konulardan biri hafıza. Kendisi hafızayı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda konsantrasyonun da artmasına yardımcı oluyor. Üstelik bu özelliğini sadece kokusuyla bile hissettirebiliyor.

-Beynin sağlıkla çalışmasına destek olduğundan baş ağrılarına da iyi geldiği biliniyor. Bu etkisinden faydalanmak için demlenen biberiye çayının buharının solunması tavsiye ediliyor.

-Buhar banyosu da denilen bu yöntem uygulandığında biberiye çayı solunum yolları sorunlarına da çözüm oluyor, burun tıkanıklıklarının hızla geçmesini sağlıyor.

-İçeriğindeki C vitamini sayesinde güçlü antioksidan özellikler gösteren biberiye çayı, vücudu hastalıklardan koruma konusunda da oldukça etkili oluyor. Düzenli kullanımında bağışıklık sistemini güçlendirici özellikler gösterdiği biliniyor.

-Antiseptik özellikler gösterdiğinden ağız içinde, boğazda oluşan yaraların, tahrişlerin de hızla geçmesini sağlıyor.

-Sindirim sisteminin de sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan bu çay, hazımsızlık, mide ağrısı gibi sorunların da önüne geçiyor.

-Aynı şekilde boşaltım sistemini ve bağırsak hareketleri de olumlu yönde etkileyen biberiye çayı, kabızlık sorunu yaşayanlara sıklıkla öneriliyor.

-Antioksidan etkisi sayesinde ödem attırıcı ve idrar söktürücü özellikler gösterdiği de biliniyor.

-Yine antioksidan etkisi sayesinde kan dolaşımını hızlandırıyor, bu da kış günlerinde içinizin daha sıcak olmasını sağlıyor.

-Faydalı, düşük kalorili ve sindirin-boşaltım sistemlerini olumlu yönde etkileyen bir içecek olduğundan zayıflamaya da yardımcı oluyor.

Kurutulmuş biberiye yaprakları ile biberiye çayı nasıl demlenir: Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz kurutulmuş biberiye yapraklarıyla çay demleyecekseniz, 1 su bardağına 1 tatlı kaşığı kadar biberiye yaprağı yeterli olacaktır. Yine suyu kaynatıp bir kenara alın ve içine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye yaprağını atıp 10 dakika demlendirin. Ardından süzüp içebilirsiniz.

Eğer biberiye çayının tadını pek sevmediyseniz içine limon suyu, lavanta, dağ kekiği, bal gibi farklı tatlandırıcı malzemeler de ilave edebilirsiniz.