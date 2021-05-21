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Kadın - Aile Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı migren için kaç bardak içilir?
Kadın - Aile

Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı migren için kaç bardak içilir?

Migren ağrısına biberiye iyi gelir mi? Migren son derece zorlu bir ağrıdır. Migren hastaları ataklar sırasında ciddi sıkıntılar yaşar. Hayat kalitesini olumsuz etkileyen bu hastalığın altında pek çok sebep olabilir. Kimi zaman hormonel kimi zaman psikolojik sebeplerle tetiklenen migrenden kurtulmak isteyenler bitkisel tedavilerin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Peki, migren nasıl geçer? Migrene biberiye iyi gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:07:00 -
Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı migren için kaç bardak içilir?

Biberiye son derece faydalı bitkilerden biridir. Yapılan bilimsel araştırmalar biberiyenin kansere karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca düzenli biberiye tüketiminin Alzheimer hastalığını da önlediği bilimsel araştırmalara ortaya konulmuştur. Migren hastaları da bu sağlıklı bitkiyi gönül rahatlığıyla kullanabilir. Peki, biberiye çayı nasıl yapılıyor?

Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı migren için kaç bardak içilir?

Bir fincan sıcak suyun içerisine 2 çay kaşığı kuru biberiye otu ekleyip, 9 dakika demlendirdikten sonra gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Şayet çayı taze biberiye ile hazırlayacaksanız bir bardağa bir çay kaşığı biberiye yeterli olacaktır.

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, migren hastalarının bir ay boyunca günde üç fincan biberiye çayı içmesini tavsiye ediyor.

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