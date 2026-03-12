Bayram ve ara tatil birleşti: Otobüslerde büyük yoğunluk

  • İSTANBUL
Ramazan Bayramı’nın ara tatille çakışması ve havaların ısınmasıyla otobüs yolculuklarına talep arttı; 14 Mart’tan itibaren 12 bin ek sefer planlanırken tatil boyunca yaklaşık 8 milyon yolcunun taşınması bekleniyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası otobüs seferlerinde bayram yoğunluğunun başladığını açıkladı.

Yıldırım, "14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs biletini satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye genelinde 343 firmanın yaklaşık 8 bin otobüsle hizmet verdiğini belirten Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan sefer sayısının bayram ve tatil dönemlerinde 27 bine kadar çıktığını belirtti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinin Ramazan Bayramı'yla birleşmesiyle tatilin 9 güne uzadığını dile getiren Yıldırım, "Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var" ifadelerini kullandı.

