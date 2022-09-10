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Bi sus be adam! Amma hazımsız çıktın!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu şimdi de Rumen basınına konuşarak iyice zırvaladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 15:58:00 -
Bi sus be adam! Amma hazımsız çıktın!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu şimdi de Rumen basınına konuşarak iyice zırvaladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe maçı boğa güreşi gibiydi." diyen Lucescu, "Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçeli futbolcular kendilerini yere atıyorlardı. Sonradan agresif davranmaya başladılar ve sonuna kadar böyle devam ettiler. Aşırı bir agresiflik gösterdiler." dedi.

Rumen teknik adam, "Hastanedeki iki futbolcuya nasıl tepki vereceğini görmek isterim. Shaparenko ve Buschan Barcelona'ya gitti, ameliyat olacaklar. Shaparenko'nun çapraz bağları koptu, 6 ay yok. Kaleci de dizinden sakatlandı ve en az bir ay yok. Başka dertlerimiz yokmuş gibi." ifadelerini kullandı.

"İNTİKAMDAN BAHSEDİYORLARDI"

"Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde baskı vardı." diyen Mircea Lucescu, "Şiddete teşvik edildiler ve şiddetle karşılık verdiler. Bu maçtan önce rövanştan ve intikamdan bahsediyorlardı. Biz onları Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra." dedi.

Maçın hakemi hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Hakem korkunç derecede hoşgörülüydü. Bu Fenerbahçe'nin sert oynamasına izin verdi. Fenerbahçe taraftarının baskısına boyun eğdi. Taraftarlar sahaya ellerine ne geçerse attılar. Bize hakaret ettiler." şeklinde konuştu.

 

 

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