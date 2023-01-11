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Medya Bi bitmediniz gitti be! Sözde Nurculardan yeni rezillik
Medya

Bi bitmediniz gitti be! Sözde Nurculardan yeni rezillik

AK Parti karşıtlığından artık iyice gözleri dönen sözde Nurcular, yine Bediüzzaman'a hayatı zindan eden CHP'ye bel bağladı. AK Parti'nin başörtüsünü istismar ettiğini söyleyebilecek kadar zıvanadan çıkan Yeni Asya yazarı Cevher İlhan, altılı masanın ise başörtüsü ile ilgili "demokratik bir ortak tutum aldığını" iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 10:33:00 -
Bi bitmediniz gitti be! Sözde Nurculardan yeni rezillik

AK Parti karşıtlığından artık iyice gözleri dönen sözde Nurcular, yine Bediüzzaman'a hayatı zindan eden CHP'ye bel bağladı.  

AK Parti'nin başörtüsünü istismar ettiğini söyleyebilecek kadar zıvanadan çıkan Yeni Asya yazarı Cevher İlhan, altılı masanın ise başörtüsü ile ilgili "demokratik bir ortak tutum aldığını" iddia etti.

İlhan, "Hadi oradan be" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Altılı masa”nın son toplantısında mutabakata bağlanan bir önemli husus da iktidar partisinin baştan beri başörtüsünü bir “siyasi seçim malzemesi” olarak kullanma atraksiyonunun “demokratik ortak tutum”la boşa çıkarılması.

(...) Siyasi iktidarın bu teklifi hangi maksatla getirdiğini bildiklerini ve yeniden başörtüsünü kullanmaya yeltendiğini gördüklerini belirten Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, “altılı masa”nın da başörtüsü ile ilgili bir anayasa değişikliği teklifi hazırlayıp önümüzdeki günlerde imzaya açacağını bildirmesi siyasi iktidarın kullanmaya hazırlandığı “siyasi istismar malzemesi”nin elinden alınması açısından anlamlı bir demokratik tavır oldu..  

Altı liderin imzaladığı “ortak açıklama”da “12 Eylül’ün darbeci ve 28 Şubat’ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz” ifadesi oynanmak istenen oyunun sahteliğini ifşa etti.

Ve Cumhurbaşkanı’nın “Başörtüsü meselesini sıkıyorsa referanduma götürelim!” restinin “anayasaysa buyrun anayasa” diye görülmesi komplo ve tuzağı boşa çıkardı."

 

 

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Yorumlar

zaif

nur kuran nın bir adı. bunları cıa ajanı mason bekir berk okuyuculuk diye nurculara dabe yapmak için kurdu. feto da bunların içinden çıktı.

ADİL

AKİT SEN DİYEMİYORSUN BEN DİYİYORUM ONLAR MÜNAFIKLIĞIN NURCULARI
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