Bezos ve Bill Gates’ten sinsi adım! Dev hazineye çökmek içimn harekete geçtiler

Bilim insanları, Grönland'da buzulların 20 ila 30 yıl içinde potansiyel olarak ortadan kalkmasını bekliyor. Buzulların erimesiyle geriye yalnızca mevsimsel buz örtüsü kalacak. Buz tabakasının hızla erimesi, milyarderler için yeni yatırım kapısı oluştururken elektrikli dönüşümle değer kazanan nikel ve kobalt aramak için bölgeye yatırım yapılıyor.



Grönland'ın Disko Adası ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki buz tabakası hızla erimesi dünyanın en zengin isimlerini harekete geçirdi. Aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup milyarder, bu bölgelerde milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kadar kritik madenler bulmak amacıyla Kaliforniya merkezli "Kobold Metals" ve "Bluejay Mining" isimli maden şirketlerine fon sağlıyor. Şirketler buzların eridiği bölgede elektirikli araçlarda kullanılan metalleri çoktan aramaya başladı.

En önemli nikel kaynağı

Elektrikli dönüşümle yıldızı parlayan nikel, paladyum, bakır, kobalt ve platin madenlerini bulmak için çalışmalara başlayan Kobold Metals'in CEO'su Kurt House, bölgenin dünyadaki en önemli birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağına sahip olduğunu düşündükleri belirtti. Kobold ve Blujay'ın gömülü hazineyi aradığı yerde 30 jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor. Ekipler, yer altının elektromanyetik alanını ölçmek ve aşağıdaki kaya katmanlarını haritalamak için toprak örnekleri, uçan insansız hava araçları ve vericili helikopterler alıyor. Gelecek yaza kadar erken bir zamanda tam olarak nerede sondaj yapılacağını belirlemek için verileri analiz etmek için yapay zeka kullanıyorlar.